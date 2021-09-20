Пьяный водитель протаранил светофор в Петропавловске, есть жертва

Страшное ДТП произошло накануне в Петропавловске, такое сообщение распространила пресс-служба департамента полиции Северо-Казахстанской области.

Трагедия случилась примерно в 3.40 в центре города. Водитель автомашины Toyota Avensis не справился с управлением, и машина врезалась в светофорный объект.

"Двое пассажиров - мужчина и женщина - были госпитализированы в областную больницу. Тридцатитрехлетний мужчина скончался. Водитель не пострадал. Как выяснилось, он находился в состоянии опьянения", - цитирует сотрудницу пресс-службы полиции Динару Сагандыкову Sputnik Казахстан.

Факт включен в Единый реестр досудебных расследований по ч.5 ст.346 Уголовного кодекса (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии … опьянения, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Водитель задержан и помещен в изолятор временного содержания.