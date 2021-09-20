В Кремле прокомментировали выборы в Госдуму

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль позитивно оценил результаты прошедших выборов в Государственную думу с точки зрения конкурентности, открытости и честности.

"Для Владимира Путина главным критерием состоявшихся выборов остается конкурентность, открытость и честность, Кремль позитивно оценил состоявшийся электоральный процесс", - приводит слова Пескова "Известия".

Представитель Кремля отметил, что КПРФ и новые партии, которые приняли участие выборах, выступили "весьма и весьма позитивно". "Выборы на то и выборы, избиратели высказывают свои предпочтение", — сказал он.

Пресс-секретарь добавил, что "Единая Россия" справилась со своей задачей на выборах.

"Была задача подтвердить свое лидерство, эта задача выполнена", — заключил Песков.