Четвертая волна пандемии началась в Беларуси

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич заявил в понедельник, что в республике началась новая волна пандемии коронавируса.

"Четвертая волна COVID-19 пришла в Беларусь", - сообщил Пиневич, пишет Sputnik Беларусь.

Глава белорусского минздрава заметил, что четвертая волна пришла в ранее прогнозируемые сроки. "Согласно течению эпидпроцесса эта волна должна была прийти, и она накладывается на классическую нашу сезонную эпидемиологическую ситуацию, характерную для Беларуси в эту пору года. К сожалению, и температурный режим не способствует. Поэтому рост заболеваемости мы фиксируем", - пояснил он.

В Беларуси ежедневно растет как заболеваемость, так и госпитализация, ситуация требует напряжения сил системы здравоохранения.

Всего в Беларуси с начала пандемии инфицированы 516 428 человек.