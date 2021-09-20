Главная » Новости

Баку вернул Еревану двух граждан Армении, перешедших в Азербайджан

Баку вернул Еревану двух граждан Армении, перешедших в Азербайджан

Двое граждан Армении, перешедших на территорию Азербайджана, переданы армянской стороне, заявили в информационном центре Госкомиссии АР по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

"Вечером 20 сентября двое армян в возрасте 20-21 года были переданы армянской стороне", - цитирует сообщение ведомства Trend.

Возвращение было произведено при посредничестве миротворческого контингента РФ.

1645 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!