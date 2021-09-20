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Синоптики: бархатный сезон в Краснодарском крае подошел к концу

Синоптики: бархатный сезон в Краснодарском крае подошел к концу

На Кубани завершается бархатный сезон, вода в морях стремительно остывает, кроме того, в регион пришло похолодание.

По данным синоптиков, вода в Черном море в районе Сочи, Туапсе и Геленджика остыла до 23 градусов, в Анапе и Темрюке температура воды составляет 22 градуса. Азовское море в Ейске остыло до 20 градусов.

До 22 сентября на Кубани действует штормовое предупреждение, на регион обрушились ливни и шквалы. Летнего тепла на курортах ждать не стоит.

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Вестник Кавказа

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