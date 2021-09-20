Названа дата траура по погибшим в пермском вузе

Глава Пермского края Дмитрий Махонин объявил 21 сентября Днем траура по погибшим при стрельбе в Пермском государственном университете.

"Завтра в Пермском крае будет объявлен день траура", - сказал он.

Напомним, что в Перми студент открыл стрельбу в здании Пермского государственного университета. В результате инцидента погибли восемь человек, еще 28 получили ранения. Стрелок оказал сопротивление и был ранен.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ ("убийство двух и более лиц").