Кремль готовится к визиту Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган скоро приедет в Россию с рабочим визитом, Москва ведет подготовку к переговорам, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков, подтвердив таким образом соответствующие сообщения СМИ.

"Повестка дня самая обширная, начиная с двусторонних отношений, а это очень многоплановые отношения, и президентам всегда есть о чем поговорить в этом контексте", - пояснил он.

Кроме того, уточнил Песков, главы государств обязательно обсудят ситуацию в Сирии и другие региональные конфликты.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев, одной из важных тем переговоров Путина и Эрдогана станет послевоенное урегулирование армяно-азербайджанских отношений.

"Необходимо закрепить тот успех, который был достигнут с заключением трехстороннего Заявления России, Азербайджана и Армении 10 ноября 2020 года. Это очень важный момент, потому что в Карабахе и на границе периодически происходят перестрелки, наблюдаются системные сбои соблюдения условий Заявления. Очень важно, чтобы Зангезурский коридор был все-таки открыт. Лачинский коридор действует с самого начала, но Зангезурский до сих пор не функционирует. Нужно говорить и обсуждать безусловную разблокировку всех путей сообщения в регионе, а также ключевой вопрос – подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном, чего до сих пор не произошло, но должно произойти", - подчеркнул он.

Также президенты уделят много внимания Сирии. "В Сирии сейчас очень напряженная обстановка, прежде всего, из-за действий правительственных сил под руководством Башара Асада и оппозиционных сил. На линии соприкосновения периодически возникают инциденты, в том числе с жертвами. Безусловно, не последнее значение для российско-турецких контактов имеет происходящее в Ливии. Афганистан – тема, которая, как мне представляется, должна быть предметом переговоров сторон", - сообщил директор Центра изучения новой Турции.

"Как я понимаю, после этого рабочего визита должна появиться определенность по второй партии ЗРК С-400 "Триумф". В сфере военно-технического сотрудничества есть много моментов для обсуждения. Турецкая сторона высказала интерес к российскому истребителю Су-57, продемонстрированному на "МАКСЕ" в прошлом году Эрдогану Путиным. При этом все образцы вооружений, которые очень интересуют Турцию, Россия пока не может производить серийно, их даже у нашей армии еще нет. О чем это говорит? Не нужно все время возвращаться к теме С-400, это тема вчерашнего дня, наших партнеров интересует уже более современное оружие, которое мы пока им предложить не можем", - обратил внимание Юрий Мавашев.