Bloomberg: пандемия привела к жилищному кризису в мегаполисах

На рынке жилья в крупных городах мира после пандемии коронавируса случился острый кризис, пишет агентство Bloomberg.

"Мы наблюдаем, как много людей вынуждены покидать жилье, потому что они не могут позволить себе его стоимость. Это коснулось Берлина, Лондона, Парижа и Рима", - приводятся в материале слова мэра Берлина Михаэля Мюллера.

Отмечается, что проблемы фиксируются как в сфере покупки, так и в сфере аренды жилья.

Автор статьи Алан Кроуфорд считает, что недоступность жилья связана с низкими процентными ставками и дефицитом жилья - люди стали реже продавать свои дома, также темпы строительства нового жилья упали. Во многих странах возникла угроза возникновения "пузыря" на рынке недвижимости, подчеркивает он.

Проблему в разных странах пытаются решить по-разному. В Канаде хотят временно запретить продажу жилья иностранцам, в Китае обсуждают введение ограничений в строительной отрасли, чтобы снизить цены. Чаще всего власти предлагают частные полумеры, констатирует Кроуфорд.