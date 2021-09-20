В чеченском Аргуне вырастет парк "Возрождение"

В будущем 2022 году в чеченском Аргуне будет построен многофункциональный парк площадью более 11 тыс кв м, он будет создан на средства гранта Всероссийского конкурса создания лучших проектов городской среды.

"С 1 апреля 2022 года планируют приступить к строительству парка "Возрождение" - концепция территории предусматривает создание многофункционального и современного парка, на что из федерального бюджета будет направлено 80 млн рублей", - сообщила начальник отдела приоритетных проектов министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чечни Фатима Шамсудинова, передает "Это Кавказ".

Парк спроектирован с учетом пожеланий жителей – в нем будут фотозоны, фуд-корты, детские и спортивные площадки, а также созданы условия для водных прогулок и тихого отдыха.

Напомним, Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится с 2018 года: из почти 1,4 тыс заявок, поступивших на конкурс, было отобрано 400 проектов-победителей из 73 регионов страны. Осенью 2020 года призовой фонд конкурса был увеличен с 5 до 10 млрд рублей.