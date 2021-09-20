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Жириновский сообщил, кто возглавит фракцию ЛДПР в Госдуме нового созыва

Жириновский сообщил, кто возглавит фракцию ЛДПР в Госдуме нового созыва

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский сообщил о том, что возглавит фракцию партии в Госдуме восьмого созыва.

"А как вы думаете, кто [возглавит]? Кто 8 раз привел партию сюда [в Госдуму]? Мы же не можем поручить это человеку, который ни разу этого не делал", - пояснил он, уточнив, что сам возглавит фракцию, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Госдуму проходят четыре партии: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия".

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Вестник Кавказа

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