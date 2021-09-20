Более 1 кг героина и боеприпасы изъяли в Троицкой
Боеприпасы и наркотики были найдены дома у двух молодых жителей станицы Троицкой (Сунженский район), такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ингушетии.
В рамках уголовного дела, возбужденного по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ, правоохранители провели обыск в домовладении в станице Троицкой, по месту жительства двух мужчин, 1997 и 1999 г.р.
В результате они обнаружили и изъяли 13 боеприпасов калибра 5,45 мм, магазин на 30 боеприпасов калибра 5,45 мм, а также 1036,005 г героина.
Открыты уголовные дела по ч.1 ст.222 и ч.3 ст.30, п. "г" ч.5 ст.228.1 УК РФ соответственно.
Оба подозреваемых взяты под стражу.
Вестник Кавказа
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