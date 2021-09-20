В Казахстане женщина оформила на соседку 12 кредитов

Жительница Актобе доверилась соседке, в результате та повесила на ее 12 кредитов с огромными процентами, передает "Диапазон".

Сообщается, что у потерпевшей были хорошие отношения с соседкой, она даже передавала ей свое удостоверение личности, чтобы та оплатила за нее коммунальные услуги. Такое доверие обернулось неприятностями - соседка оформила по документу 12 онлайн-займов в микрокредитных организациях. Общая сумма кредитов составила 550 тыс тенге. Пострадавшая узнала о кредитах после звонков из МКО. На погашение гражданка потратила 1 250 тыс тенге - кредиты плюс проценты на 700 тыс тенге.

На соседку пострадавшей завели уголовное дело за мошенничество. Оказалось, она обманула еще двух жительниц города.

Суд приговорил мошенницу, несмотря на наличие малолетних детей, к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы.