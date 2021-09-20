Пресс-секретарь Пашиняна: Армения готова к диалогу с Турцией

Армения готова к диалогу с Турцией при соблюдении некоторых условий. Такое заявление сделала пресс-секретарь премьер-министра РА Никола Пашиняна Мане Геворкян.

По ее словам, глава правительства озвучил свое видение начала переговоров с Анкарой в ходе недавней сессии Нацсобрания, в том числе заявив, что "контактам на высоком уровне должны предшествовать рабочие дискуссии".

"Между официальными лицами Армении и Турции пока не было контактов, хотя кабмин Армении готов к таким контактам. В случае такой эффективной работы Армения будет готова и к встречам на высоком и высшем уровне", - цитирует Геворкян ТАСС.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал на пресс-конференции, что Никол Пашинян просил о встрече с ним.

"Премьер-министр Грузии передал мне предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о встрече. Однако для этого Армения должна осуществить позитивные шаги", - сказал тогда глава государства.

Президент уточнил, что в случае проведения встречи Анкара готова к установлению дипломатических отношений с Ереваном.