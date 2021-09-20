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Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Перми

Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Перми

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует родным погибших при стрельбе в университете в Перми, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он отметил, что главе государства было доложено о происходящем в пермском вузе.

"Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате этого происшествия", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Стоит подчеркнуть, что Владимир Путин поручил председателю правительства Михаилу Мишустину направить министра науки и образования Валерия Фалькова и главу Минздрава Михаила Мурашко в Пермь для организации помощи пострадавшим и родственникам погибших.

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Вестник Кавказа

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