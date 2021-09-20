Наиболее аварийные участки дорог Ставрополья проверят автоинспекторы

В Ставропольском крае с 21 по 26 сентября стартует второй этап операции "Скорость", который будет проводиться на наиболее аварийных участках дорог края: в Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске, Ставрополе, Георгиевске, Минеральных Водах, а также в Александровском, Курском, Левокумском, Степновском и других округах, на федеральной трассе "Кавказ".

Стало известно, что рейды, в ходе которых скрытые патрули будут использовать мобильные приборы измерения скорости, будут проходить круглосуточно. Данные о нарушителях будут передаваться ближайшему экипажу.