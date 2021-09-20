Россиянам спишут долги на 1,6 млрд рублей

В рамках механизма внесудебного банкротства россиянам спишут 1,6 млрд долгов, пишут "Известия".

За первый год реализации упрощенной процедуры банкротства поступило 12 тыс обращений, процедура внесудебного банкротства инициирована по 5 тыс обращений, завершена - по 2,5 тыс. Остальные банкротства будут оформлены в течение полугода, после чего граждане будут освобождены от долгов.

В совокупности будет списано более 1,6 млрд рублей долгов россиян, рассказал замминистра экономического развития Илья Торосов.

"Видно, что скачка дефолтов среди физлиц в связи с пандемией нет", - отметил он.

Порядок внесудебного бесплатного банкротства граждан вступил в силу год назад. Вскоре оформить заявку на банкротство можно будет онлайн на госуслугах.