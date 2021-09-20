Путин внес в парламент Дагестана три кандидатуры на пост главы республики

Президент России Владимир Путин внес в Народное собрание Дагестана три кандидатуры для избрания на пост главы республики, одним из кандидатов является врио главы региона Сергей Меликов.

В пресс-службе парламента Дагестана уточнили, что в республиканский парламент внесены следующие кандидатуры: Самир Абдулхаликов - член Избирательной комиссии Дагестана с правом решающего голоса, Камил Давдиев - заместитель председателя народного собрания республики и Сергей Меликов - врио главы республики.

Напомним, что должность врио руководителя республики занимает член Совета Федерации от Ставропольского края Сергей Меликов.