Российские военные завершили дружеский визит в Баку

Военные корабли Каспийской флотилии (КФ) российского Военно-морского флота покинули Бакинский порт. Такое сообщение распространила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Находящиеся с неофициальным, дружеским визитом в Азербайджане военные корабли "Астрахань" и "Анатолий Гужвин" Каспийской флотилии ВМФ Российской Федерации 20 сентября покинули Бакинский порт", - сказано в нем.

Напомним, корабли прибыли в Баку 18 сентября. В программу визита входил прием экипажей кораблей командованием ВМС АР и обсуждение двустороннего военного сотрудничества.

Была проведена рабочая встреча между главой военной делегации Каспийской флотилии РФ и командованием ВМС АР: командующий ВМС Азербайджана контр-адмирал Субхан Бекиров принял делегацию ВМФ РФ, возглавляемую командиром отряда кораблей КФ капитаном 2-го ранга Владимиром Зайцевым. "На встрече были обсуждены дружественные отношения между ВМС Азербайджана и Каспийской флотилией Российской Федерации, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - заявляли в МО АР.

Для ознакомления с культурными и историческими памятниками Баку для экипажей кораблей провели экскурсию, состоялась также товарищеская встреча по волейболу.

Как пояснил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, этот визит российских военных в Баку необходимо рассматривать как один из элементов двустороннего военного сотрудничества между АР и РФ. "Безусловно, такое сотрудничество надо усиливать и наращивать, проводя, в том числе, и совместные антитеррористические учения с применением морских компонентов, морской пехоты и сил специального назначения двух стран", - отметил он.

"Вообще необходимо усиливать российско-азербайджанское военное сотрудничество. Потому что в любом случае это элемент стабилизации в регионе, элемент доверия. Стороны лучше узнают друг друга на практике в совместных учениях, операциях", - уточнил эксперт.

"Поэтому в целом, приветствуя данный визит, я могу высказать пожелания за укрепление, интенсификацию и развитие российско-азербайджанского сотрудничества в военной сфере, в том числе и между вооруженными силами, между силами специального назначения России и Азербайджана, между генеральными штабами наших стран, между военными экспертами, аналитиками. Надо расширять, усиливать такое сотрудничество, оно пойдет на благо обоих государств и стабильности в регионе", - заключил Игорь Коротченко.