В России подтвердились еще 19,7 тыс случаев коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 19,7 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 19 744 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 465 (7,4%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 2 469, в Петербурге - 1 137, в Московской области - 1098. В Ставропольском крае новых случаев 351, в Краснодарском крае - 229, в Крыму - 267, в Дагестане - 117, в Кабардино-Балкарии - 66, Северной Осетии - 70, в Ингушетии - 63, в Чечне - 61, в Адыгее - 52, в Карачаево-Черкесии - 46.

Суточный прирост составил 0,27%, общее число инфицированных в России достигло 7 294 672 человека.

За сутки выписаны по выздоровлении 11 992 человека, за весь период - 6 510 674 человека.

Умерли за сутки 778 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 198 996 россиян.