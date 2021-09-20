Новые филиалы российских вузов скоро откроются в Узбекистане

Россия работает над созданием в Узбекистане дополнительных филиалов вузов, рассказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе открытия конференции "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия".

"Особо отмечу расширение присутствия российских вузов на территории Узбекистана. Если в 2016 году филиалов российских вузов насчитывалось всего три, то сегодня их уже 12. И идет работа над открытием еще трех филиалов российских высших учебных заведений", - приводит его слова ТАСС.

Дипломат напомнил, что в данный момент в России проходят обучение порядка 40 тыс студентов из Узбекистана, квота на бюджетные места для них в текущем году была удвоена.

Организаторами конференции, которая проводится в Ташкенте, выступают Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте РУз и международный дискуссионный клуб "Валдай".