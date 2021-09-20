Экс-глава Дагестана одержал победу на выборах в Госдуму в Тверской области

Бывший руководитель Республики Дагестан Владимир Васильев победил на выборах в Государственную думу от партии "Единая Россия" в Заволжском одномандатном округе Тверской области с 42,14% по результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий в округе.

Отмечается, что за Васильевым следует коммунист Артем Гончаров с 19,90%, третьим стал кандидат от "Справедливой России - За Правду" Дмитрий Игнатьков - 8,77%.

Напомним, что выборы в Государственную думу прошли с 17 по 19 сентября.