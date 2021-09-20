Британские ученые назвали простой напиток, продлевающий жизнь

Существенно увеличить продолжительность жизни поможет употребление всего одного стакана молока ежедневно, к такому выводы пришла группа исследователей из Редингского университета, пишет британское издание Express.

В ходе исследования были изучены данные о здоровье 2 млн жителей Великобритании и США.

Оказалось, что молоко уменьшает риск ишемической болезни сердца на 14%. Кроме того, оно помогает понизить уровень холестерина.