Британские ученые назвали простой напиток, продлевающий жизнь
Существенно увеличить продолжительность жизни поможет употребление всего одного стакана молока ежедневно, к такому выводы пришла группа исследователей из Редингского университета, пишет британское издание Express.
В ходе исследования были изучены данные о здоровье 2 млн жителей Великобритании и США.
Оказалось, что молоко уменьшает риск ишемической болезни сердца на 14%. Кроме того, оно помогает понизить уровень холестерина.
Вестник Кавказа
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