Дожди будут заливать Москву до конца недели

По прогнозам синоптиков, в понедельник в Москве будет установлен рекорд по осадкам, а месячная норма успеет выпасть до конца недели.

Минувшей ночью в Москве уже выпало 20% месячной нормы осадков. "На ВДНХ за 12 часов выпало 14 мм, что составляет 21% сентябрьской нормы. Днем дождь в Москве продолжится, и выпадет еще 3-8 мм осадков. А это значит, что 20 сентября в Москве может быть повторен, или установлен новый суточный рекорд по осадкам. Пока он принадлежит далекому 1946 году и составляет 18,2 мм. За период дождливой погоды в Москве, который продлится до конца рабочей недели, месячная норма по осадкам будет выполнена. На утро 20 сентября в Москве, на ВДНХ, сумма осадков составила 41,4 мм или 64% месячной нормы", - сообщает портал "Метеоновости".

По некоторым прогнозам, сентябрь 2021 года станет самым холодным в Москве в XXI веке.