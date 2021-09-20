Емельяненко готов сразиться с самым сильным человеком России

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал согласие на реванш со спортсменом силовых видов спорта Михаилом Кокляевым. Об этом сообщил сам тяжелоатлет.

По словам Михаила, поединок должен состояться в 2021 году.

"Он дал согласие. Планируем на следующий год. Официально мы еще не заявляли об этом. Скоро начнем раскачивать бой. Через наших представителей переговоры ведутся, хотелось бы снова на базе "РЕН ТВ", - приводит его слова "Чемпионат.com".

Первый бой Емельяненко и Кокляева состоялся в ноябре 2019 года. Тогда Александр одержал победу нокаутом в первом раунде.