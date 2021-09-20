Самые щедрые чаевые россияне оставляют в салонах красоты

Согласно данным сервиса безналичных чаевых CloudPayments, в России самые большие чаевые достаются сотрудникам салонов красоты.

В салонах красоты в июле-августе россияне в среднем оставляли «на чай» 408 рублей, в первой половине сентября - 434 рубля, это 32% больше чем в первом полугодии 2021, пишет ТАСС.

В июле-августе официанты и бармены получали на чай 255 рублей, в сентябре - 263 рубля.

Средние чаевые таксистов в сентябре составили 205 рублей, в июле-августе- 206 рублей.