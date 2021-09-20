Ингушетия выбирает "Единую Россию"

В пресс-службе избиркома Ингушетии проинформировали о том, что партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в республике с результатом 85,18% после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий.

"100% протоколов обработано. На выборах в Госдуму в регионе лидирует "Единая Россия", которая набрала 85,18%", - приводит данные ТАСС.

Уточняется, что на втором месте партия КПРФ (3,65%), на третьем – "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (5,13%), "Яблоко" (0,84%), ЛДПР (1,77%).