Азербайджан отмечает 27-летие "Контракта века"

Сегодня, 20 сентября, исполняется 27 лет с момента подписания "Контракта века" - соглашения между Госнефтекомпанией SOCAR и ведущими мировыми нефтяными компаниями, официальное название документа - "О совместной разработке месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспийского моря и долевом распределении нефтедобычи". По распоряжению общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева от 16 августа 2001 года 20 сентября отмечается в АР как День нефтяников.

Напомним, в 1994 году Азербайджан заключил с 11 крупными нефтедобывающими компаниями - британской BP, американской Amoco, российской "Лукойл", норвежской Statoil, турецкой TPAO и иными - контракт, предполагающий разведку, разработку и долевое распределение добычи с трех масштабных шельфовых месторождений в азербайджанском секторе Каспия: "Азери", "Чираг" и глубоководной части "Гюнешли" (блок месторождений АЧГ). Соглашение оказалось самым крупным в истории независимого Азербайджана как по запасам, так и по прибыли.

Подписание Азербайджаном "Контракта века" позволило привлечь инвестиции из-за рубежа и в другие месторождения страны на суше и море.

В 2017 году "Контракт века" удалось продлить до 2050 года, более того - в новом договоре о разделе продукции SOCAR увеличила долю с 11% до 25%.