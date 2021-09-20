В Черном море стартовали новые учения ВМФ

ВМФ России проводит учения в Черном море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота РФ капитан второго ранга Алексей Рулев.

"Порядка 20 надводных кораблей и судов обеспечения Черноморского флота вышли в море из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске для проведения совместных учений с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб. Выход кораблей в морские полигоны проводится в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки Черноморского флота на 2021 учебный год", - поделился Рулев.

Участие в учениях принимают подводные лодки, ракетные, противолодочные корабли, тральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, а также самолеты и вертолеты Морской авиации и ПВО ЧФ.

"Экипажи кораблей выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы в составе разнородных тактических групп, проведут комплекс учений по тралению, ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту, а также по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника", - рассказал он.