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"Спутник Лайт" будет выпускаться в Армении

&quot;Спутник Лайт&quot; будет выпускаться в Армении

Вице-премьер Армении Мгер Григорян сообщил о том, что в республике будет налажен выпуск российской вакцины "Спутник Лайт".

В этой связи он выразил благодарность российской стороне за оказанное содействие в борьбе с распространением COVID-19 в Армении.

"Посредством Российского фонда прямых инвестиций было приобретено несколько партий вакцины "Спутник V", а также организован процесс технологического трансфера для выпуска вакцины "Спутник Лайт" в Армении", – приводит его слова Sputnik Армения.

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