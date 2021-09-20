"Спутник Лайт" будет выпускаться в Армении

Вице-премьер Армении Мгер Григорян сообщил о том, что в республике будет налажен выпуск российской вакцины "Спутник Лайт".

В этой связи он выразил благодарность российской стороне за оказанное содействие в борьбе с распространением COVID-19 в Армении.

"Посредством Российского фонда прямых инвестиций было приобретено несколько партий вакцины "Спутник V", а также организован процесс технологического трансфера для выпуска вакцины "Спутник Лайт" в Армении", – приводит его слова Sputnik Армения.