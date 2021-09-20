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Самолет не долетел до Антальи из-за смерти пассажирки

Самолет не долетел до Антальи из-за смерти пассажирки

Летевший рейсом Екатеринбург-Анталья самолет "Уральских авиалиний" вынужденно сел в Сочи из-за смерти пассажирки, о трагедии рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

В компании уточнили, что в ходе рейса U61070 стало плохо одной из пассажирок. "Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Сочи", - цитирует сообщение ТАСС.

В воздухе женщине оказывали первую помощь члены экипажа и один из пассажиров, оказавшийся врачом. Несмотря на это, она скончалась до посадки.

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Вестник Кавказа

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