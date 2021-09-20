Стройки Москвы не простаивают без мигрантов

На дорожных стройках Москвы и Московской области нет нехватки рабочих - уехавших в пандемию мигрантов заменили местные жители, сообщил "Интерфаксу" заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что отток рабочих из соседних государств произошел из-за закрытия границ на фоне пандемии. Однако в столичном регионе строительство удалось даже нарастить "благодаря тому, что освободившиеся места частично заняли москвичи и жители Подмосковья".

В Москве дороги строят более 20 тыс рабочих, дефицита сотрудников нет, при необходимости подрядчики могут дополнительно мобилизовать рабочих.