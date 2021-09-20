Оверчук: Азербайджан, Россия и Армения настроены на разблокирование коммуникаций

Баку, Москва и Ереван настроены на разблокирование транспортных и экономических связей на Южном Кавказе, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на полях российско-армянского бизнес-форума в Ереване.

По его словам, трехсторонняя рабочая группа по разблокированию коммуникаций устраивает встречи, последняя из которых, ставшая уже седьмой по счету, прошла в середине августа в Москве.

"Все стороны настроены на деблокирование экономических и транспортных связей в регионе. Идет обсуждение, как это сделать", - цитирует вице-премьера Sputnik Армения.

Оверчук заявил об очевидности того факта, что восстановление транспортных маршрутов позволит открыть новые перспективы для расширения и увеличения товарооборота.