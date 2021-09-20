В больницах Казахстана разрешили снимать фото и видео

С 20 сентября в казахстанских медучреждениях отменен запрет на видео- и фотосъемку.

Отметим, этот запрет был введен в начале пандемии, в марте 2020 года.

Теперь из постановления главного государственного санитарного врача исчез подпункт, предусматривающий "ограничение на проведение аудио-, фото- и видеосъемки пациентов и медработников без их согласия в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, определенных местными исполнительными органами для карантина, а также при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, проведении эпидемиологического расследования в очаге, проведении опроса и анкетирования больных и контактных".