Коронавирусом в Грузии заразилось 662 человека

За минувшие сутки в Грузии было зафиксировано 662 случая заражения коронавирусом нового типа, информирует StopCov. Болезнь унесла 34 жизни

Всего с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 595 926 случаев заражения.

Также стало известно, что за сутки вылечились 3 534 человека, с начала пандемии - 563 530. Скончались 8 575.

"Показатель инфицирования: за сутки - 5,29%, за последние 14 дней - 7,14%, за последние семь дней – 6,91%, - приводит данные Sputnik Грузия.