Стрельба произошла в здании Пермского университета

В здании Пермского государственного университета неизвестный открыл стрельбу по людям, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"Неизвестный проник на территорию Пермского государственного университета и открыл стрельбу по студентам и преподавателям. Есть погибшие и пострадавшие", - сказал собеседник.

Отмечается, что стрелок ворвался в один из корпусов образовательного учреждения и устроил стрельбу из огнестрельного оружия. Он забаррикадировался в одной из аудиторий. Студенты и работники вуза самостоятельно эвакуируются из здания, в том числе выпрыгивают из окон. На место инцидента следуют правоохранительные органы.

Официальная группа университета во "ВКонтакте" призвала оставшихся в корпусе студентов запереться в аудиториях и оставаться на местах.

"Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет - разворачивайтесь!", - говорится в сообщении.

Стрелявшим в людей оказался 18-летний Тимур Бекмансуров. Издание 59.RU опубликовало запись из его страницы в соцсети "ВКонтакте", в которой он описал план нападения на университет. В посте стрелок заявляет, что не считает себя террористом и религиозным фанатиком, а все свои действия он проводил самостоятельно. "Произошедшее не является терактом (по крайней мере с юридической точки зрения)", - сказано в тексте.

Telegram-канал "112" передает, что число погибших увеличилось до пяти человек. В университете подтвердили информацию о погибших, однако их число не сообщается. Минздрав края пишет о пяти погибших и 14 раненых, в то время как в СК заявили, что восемь человек погибло от действий убийцы.

В настоящее время пресс-служба вуза сообщила о ликвидации Бекмансурова. Он умер по дороге в больницу, его везли на ИВЛ.

По словам очевидцев, в здании не сработала тревога, не было сделано никаких объявлений. Также студенты уверяют, что в вуз мог пройти любой желающий, так как проход на КПП был свободным.