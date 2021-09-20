Пешеход-нарушитель спровоцировал аварию в Буденновском округе Ставрополья

В Буденновском округе Ставрополья на дороге Объездная ООО "Ставролен" водитель "ВИСа" сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.

Пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами.

В момент аварии за рулем был местный житель. Выяснилось, что он не имел прав на управление автомобилем. В отношении него составлено несколько административных материалов. Водителю грозит до 15 суток административного ареста, либо штраф.

По фактам проводятся проверки, информирует пресс-служба краевого УГИБДД ГУ МВД России.