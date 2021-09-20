В Москве заработали мобильные пункты вакцинации от гриппа

Мобильные пункты вакцинации от гриппа начали действовать в Москве, такое сообщение опубликовано на официальном сайте мэра столицы.

"Как и в предыдущие годы, они расположены в точках с максимально высокой проходимостью - возле станций метро, Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров и железнодорожных станций", - рассказала вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В общей сложности в городе действует 45 точек, в будние дни они работают с 08.00 до 20.00, по субботам привиться можно с 09.00 до 18.00, по воскресеньям всех желающих ждут с 09.00 до 16.00.

Вакцинироваться может любой совершеннолетний, вне зависимости от места регистрации, для этого нужен российский паспорт и письменное согласие, которое дается на месте.

Привиться от гриппа можно также в поликлиниках.

В сообщении подчеркивается, что прививки от гриппа делаются российскими препаратми, созданными по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Все они относятся к числу инактивированых, в них нет живого вируса, так что они не могут привести к заболеванию гриппом.