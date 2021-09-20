Дачную амнистию в России продлят на 10 лет

В октябре в Госдуме нового созыва будет рассмотрен законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", дачная амнистия будет продлена на десять лет, пишут "Известия".

Согласно документу, дачную амнистию продлят до 1 марта 2031 года. Также будет введен специальный механизм предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

"Я бы сделал этот механизм постоянным, потому что время идет, людям он нравится, и для них это важно. 15 лет норма уже действует без каких-либо нареканий", - отметил глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.