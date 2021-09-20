В МИД Узбекистана высоко оценили многолетние связи с Россией

Первый замглавы МИД Узбекистана Фарход Арзиев высоко оценил многолетние связи России и Узбекистана.

Выступая а открытии международной конференции Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия" он отметил, что в следующем году исполнится 30 лет с момента установления российско-узбекских дипломатических отношений.

"Примечательно, что за последние пять лет эти отношения вышли на качественно новый и беспрецедентно содержательный уровень. Прочной основой развития наших отношений служит доверительный и искренне дружественный диалог президентов Шавката Мирзиёева и Владимира Путина", - подчеркнул он.

По словам Арзиева, Узбекистан и Россию объединяет общий интерес в обеспечении стабильности и безопасности Центральной Азии и пространства СНГ в целом.

Новы перспективы партнерства двух стран дипломат видит в получении Узбекистаном статуса государства-наблюдателя в ЕАЭС.

Арзиев заметил, что "между странами сформирована уникальная и многоуровневая система взаимодействия", а также активное экономическое сотрудничество, показывающее рост даже в условиях пандемии.