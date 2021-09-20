Киселев рассказал, что помогло ему победить коронавирус

Журналист Дмитрий Киселев, заболевший коронавирусом и госпитализированный в начале сентября в одну из московских клиник, выздоровел.

"Сегодня пришел отрицательный ПЦР! Спасибо врачам и сестрам 52 больницы и всем, кто поддерживал меня эти две недели", - сообщил он, отметив, что болезнь протекала в "щадящем режиме", так как ранее он был вакцинирован.

Напомним, что о болезни ведущего программы "Вести недели" на телеканале "Россия 24" стало известно 7 сентября.