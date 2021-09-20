"Единая Россия" выигрывает выборы в Госдуму

Партия "Единая Россия" по итогам трехдневного голосования на выборах в Государственную думу VIII созыва получает конституционное большинство в нижней палате парламента. Соответствующие данные озвучил на пресс-конференции секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

"Безусловно, голосования еще подсчитываются, но по состоянию на 8 утра по спискам ЕР набирает более 48% голосов, что позволяет нам получить 120 мандатов. Наши кандидаты побеждают в 195 одномандатных избирательных округах", - приводит его слова РИА Новости.

Для достижения конституционного большинства партии необходимо получить более 300 мандатов, по информации Турчака, у ЕР на данный момент порядка 315 мандатов.

Нижняя палата Совета Федерации избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов - по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

Федеральные списки зарегистрировали 14 партий: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров (в порядке расположения в бюллетене).

Обработка протоколов еще продолжается, по данным на 9.23, "Единая Россия" заработала 49,35% голосов, КПРФ - 19,85%, ЛДПР - 7,56%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,38%, "Новые люди" - 5,39%.

Напомним, голосование на думских и ряде иных выборов проводилось с 17 по 19 сентября.