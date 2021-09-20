Минсельхоз: дефицит гречки исключен в России

В Минсельхозе заверили, что в России не будет дефицита гречки в виду достаточных запасов этой крупы.

"Минсельхоз оценивает запасы гречки как достаточные, возможность дефицита исключена", - отмечается в сообщении министерства.

В ведомстве подчеркнули, что в этом году посевные площади под гречиху выросли на 12,1%, на 16 сентября убрано около 30% площадей. Также в Минсельхозе добавили, что объемы производства гречихи покрывают спрос предприятий переработки, так что потребность внутреннего рынка будет обеспечена в полной мере.

Отметим, на 15 сентября цены производителей на гречиху снизились за месяц на 0,9%, однако стоимость гречневой крупы выросла на 0,7% за месяц.