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За минувшую ночь в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков

За минувшую ночь в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков

Около 12 мм осадков выпало в Москве в ночь на понедельник, 20 сентября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синяков.

По его словам, это составляет 1/5 месячной нормы (68 мм). Согласно прогнозам, в течение дня может выпасть от от 8 до 10 мм осадков." В этот день столбики термометра упадут до +5-7°С в Москве и до +3-8°С в Московской области", - передает ТАСС.

Ветер восточный, с порывами7-12 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

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Вестник Кавказа

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