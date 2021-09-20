Гимнастки из Азербайджана завоевали шесть медалей в Черногории

Золотая, серебряная и четыре бронзовые медали были завоеваны азербайджанскими гимнастками на международном турнире по художественной гимнастике в Черногории.

Золото, серебро и бронзу положила в копилку сборной Камилла Сеидзаде. Так, она заняла первое место за упражнение с лентой, за композицию с булавами гимнастка удостоена серебряной медали, а бронзовых наград – за упражнение с обручем и в многоборье.

Также бронза была завоевана ею и Алиной Гезаловой в командном зачете. Также Гезалова показала третий результат в композиции с мячом.