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Гарибашвили отправился в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

Гарибашвили отправился в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вылетел в Нью-Йорк, где 24 сентября выступит на 76-й сессии Генассамблеи ООН, сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

Стало известно, что он с 20 по 25 сентября будет посещать Нью-Йорк. "21 сентября дебаты на 76-й сессии Генассамблеи ООН официально откроются. <...> С трибуны ООН премьер-министр обратится к участникам генеральных дебатов 24 сентября", - приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Уточняется, что в ходе сессии Генасссамблеи ООН Гарибашвили проведет двусторонние переговоры с лидерами из разных стран.

Также в составе грузинской делегации –  вице-премьер, глава МИД Давид Залкалиани, министр образования и науки Михаил Чхенкели, а также глава администрации правительства Илья Дарчиашвили.

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Вестник Кавказа

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