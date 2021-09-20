Гарибашвили отправился в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вылетел в Нью-Йорк, где 24 сентября выступит на 76-й сессии Генассамблеи ООН, сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

Стало известно, что он с 20 по 25 сентября будет посещать Нью-Йорк. "21 сентября дебаты на 76-й сессии Генассамблеи ООН официально откроются. <...> С трибуны ООН премьер-министр обратится к участникам генеральных дебатов 24 сентября", - приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Уточняется, что в ходе сессии Генасссамблеи ООН Гарибашвили проведет двусторонние переговоры с лидерами из разных стран.

Также в составе грузинской делегации – вице-премьер, глава МИД Давид Залкалиани, министр образования и науки Михаил Чхенкели, а также глава администрации правительства Илья Дарчиашвили.