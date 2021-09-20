В Ростовской области стартует "Добрая неделя"

В Ростовской области с 20 по 26 сентября пройдет "Добрая неделя", - сообщают региональные власти.

Для добровольцев, которые организуют акцию, разработали специальную программу на семь дней, каждый из которых насыщен разными мероприятиями. В течение этого времени желающие могут попробовать себя в роли волонтеров и оказать помощь по нескольким направлениям добровольчества, - передает "АиФ-Ростов".

Так, 20 сентября будет проведен мастер-класс для детей с ограниченными возможностями здоровья, 21 сентября состоится экскурсия в центр лечебной педагогики и социальной терапии "СвеЧа", 22 сентября волонтеры примут участие в реконструкции башенного купола, 23 сентября добровольцы смогут поучаствовать в проведении игр и творческих мастер-классов для детей, проходящих длительное лечение в санатории. 24 сентября пройдут уроки безопасности, 25 сентября – уборка одной из рекреационных зон Ростова, а 26 сентября волонтеры посетят приют для животных и помогут в его благоустройстве.