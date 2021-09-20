Врач посоветовал заметить сосиски рыбой при постковидном синдроме

Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург отметил, что при постковидном синдроме, который представляет собой повышение воспалительной активности в организме, нужна противовоспалительная диета.

Соответственно из рациона должен быть исключен сахар и продукты с высоким гликемическим индексом, такие как изделия из просеянной муки, картофель, рис. "Также пальмовое, подсолнечное, кукурузное, соевое масло, маргарин, красное мясо и изделия из него, сосиски, сардельки, продукты глубокой переработки", - сказал он в беседе с Ura.ru.

По словам врача, в рацион необходимо добавить продукты, которые богаты жирными кислотами – жирная морская рыба, льняное и оливковое масло ("Омега-9"). "Добавляем больше овощей, ягод, зелени и не слишком сладких фруктов, кисломолочные напитки, без сахара, и сложные углеводы – гречка, овсянка, хлеб с отрубями", - также сказал он.