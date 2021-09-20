Более 300 россиян проголосовали в Казахстане

По данным пресс-службы посольства России в Казахстане, явка избирателей на выборах в Госдуму РФ на участках, организованных в Нур-Султане, составила 334 человека.

"Завершился день голосования, проведен подсчет голосов. Явка на двух избирательных участках в Нур-Султане составила 334 человека", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что накануне на базе Российского центра науки и культуры в Нур-Султане были развернуты два избирательных участка: для граждан РФ, проживающих в столице Казахстана, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Карагандинской областях. Также по одному избирательному участку в день выборов было открыто в Алма-Ате, Приозерске, Уральске и Усть-Каменогорске.