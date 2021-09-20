Премьер-министр Великобритании назвал причины роста цен на газ

Рост мировых цен на газ является временным явлением, которое связано с восстановлением мировой экономики после пандемии, выразил мнение глава правительства Великобритании Борис Джонсон.

"Что касается наблюдающегося дефицита с поставками [газа], то он главным образом вызван тем, что глобальная экономика вновь возвращается к жизни, как поднимающийся с земли Гулливер, с которого слетают путы", - сказал он перед вылетом в США для встречи с президентом Джо Байденом и участия в работе Генассамблеи ООН.

В то же время, по словам Джонсона, на то, чтобы предложение пришло в соответствие спросу, понадобится время. "Я хотел бы заверить всех в том, что наблюдаемые проблемы носят лишь временный характер", - цитирует британского премьера ТАСС.

В заключение он отметил, что рост спроса на газ вырос во всем мире, а в особенности в странах Азии, что заметно отразилось на ценах.