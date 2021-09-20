Саакашвили назвал главную опасность "Северного потока-2" для Украины

В краткосрочной перспективе газопровод "Северный поток-2" опасен для Украины, заявил глава исполкома Национального совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

По его словам, в случае "нападения" России весной будущего года страны Запада будут с меньшим желанием поддерживать Киев. В то же время в долгосрочной перспективе "Северный поток-2" может принести выгоду Украине, "потому что украинцы будут добывать свой собственный газ. Украинцы научатся его экономить", передает Energetyka24.

В заключение Саакашвили отметил, что власти Украины могут стать не только самодостаточным в вопросе газа, но и даже начать его экспортировать в другие страны.